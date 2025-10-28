UnitedHealth revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 et vise la croissance pour 2026

(Ajout du commentaire des analystes aux paragraphes 5 et 9, graphique) par Sriparna Roy et Sneha S K

UnitedHealth UNH.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices annuels et a déclaré qu'elle visait la croissance en 2026, signe que les efforts de redressement sous la direction du nouveau directeur général Stephen Hemsley gagnaient du terrain.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 3 % dans les échanges avant bourse après que les bénéfices du troisième trimestre aient dépassé les attentes de Wall Street, l'assureur santé américain ayant maîtrisé les coûts médicaux.

Stephen Hemsley, qui a dirigé l'entreprise de 2006 à 2017, s'est efforcé de regagner la confiance des investisseurs et des consommateurs à la suite d'une hausse inattendue des coûts médicaux, d'une enquête fédérale et de la colère des Américains face au prix élevé des soins de santé.

Il a été recruté en mai dans le cadre d'un remaniement de la direction après que l'entreprise a manqué son premier résultat en plus de dix ans en avril.

"Nous considérons ce résultat et cette légère augmentation comme un signe de stabilité dans une organisation qui a connu tout sauf la stabilité au cours de l'année écoulée", a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

Le géant de la santé prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour 2025 d'au moins 16,25 dollars, par rapport à son estimation précédente d'au moins 16,00 dollars, et au-dessus de l'estimation des analystes de 16,20 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

"Nous restons concentrés sur le renforcement de la performance et le positionnement pour une croissance durable et accélérée en 2026 et au-delà, et nos résultats de ce trimestre reflètent une exécution solide vers cet objectif", a déclaré Hemsley.

Les actions des sociétés homologues CVS Health CVS.N et Elevance ELV.N ont augmenté de 1,5% avant la cloche.

LES COÛTS MÉDICAUX RESTENT ÉLEVÉS

UnitedHealth a déclaré qu'elle continuait à voir des coûts élevés, avec lesquels le secteur est aux prises depuis plus de deux ans.

"Un trimestre ne fait pas une tendance, mais nous considérons cette impression du troisième trimestre comme un premier pas vers un retour à la gestion des attentes historiques de UnitedHealth", a déclaré Lisa Gill, analyste chez J.P. Morgan.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, le ratio de pertes médicales de la société - le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux - s'est établi à 89,9 %, conformément aux attentes de la société. Les assureurs visent un ratio proche de 80 %.

Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que la société publie un ratio de 89,87 %.

Les revenus trimestriels de UnitedHealth pour son unité de services de santé Optum sont restés stables d'une année sur l'autre, à 25,9 milliards de dollars.

Les revenus d'Optum Rx, le gestionnaire de prestations pharmaceutiques de UnitedHealth, ont augmenté de 16 % pour atteindre 39,7 milliards de dollars, en partie grâce à des volumes d'ordonnances plus élevés.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 2,92 dollars par action pour le trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,79 dollars.