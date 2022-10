Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UnitedHealth: objectifs de BPA relevés pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 13:45









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats de troisième trimestre, UnitedHealth indique relever ses perspectives de BPA ajusté pour l'année 2022 à entre 21,85 et 22,05 dollars, contre une fourchette-cible qui allait de 21,40 à 21,90 dollars il y a trois mois.



Sur le trimestre écoulé, le groupe d'assurance et de services de santé a engrangé un BPA ajusté de 5,79 dollars et un profit d'exploitation de 7,5 milliards, pour des revenus de 80,9 milliards, en augmentation de 12% d'une année à l'autre.



'La croissance au troisième trimestre a été tirée par l'expansion continue du nombre de personnes desservies dans l'ensemble de UnitedHealthcare et des initiatives de soins basés sur la valeur chez Optum Health', explique-t-il.





