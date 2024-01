Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UnitedHealth: objectif de BPA dépassé en 2023 information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - UnitedHealth Group publie au titre des trois derniers mois de 2023 un bénéfice net ajusté de 6,16 dollars par action, portant le BPA total annuel à 25,12 dollars, dépassant ainsi sa fourchette-cible qui allait de 24,85 à 25 dollars il y a trois mois.



La compagnie d'assurance et de services de santé a réalisé sur son quatrième trimestre un profit d'exploitation en croissance de près de 12% d'une année à l'autre, à 7,7 milliards, pour des revenus en augmentation de 14% à 94,4 milliards.



'UnitedHealth Group aborde l'année 2024 bien préparée pour poursuivre ses efforts visant à améliorer les soins aux patients et l'expérience des consommateurs en général, et pour continuer à générer une croissance forte et équilibrée', déclare son CEO Andrew Witty.





