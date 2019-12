UNITEDHEALTH : les prévisions de bénéfices déçoivent, le chiffre d'affaires dépasse les attentes

(AOF) - L'assureur santé américain UnitedHealth a dévoilé lundi soir sa prévision de résultat ajusté en 2020 dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes. Le groupe table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 16,25 et 16,55 dollars par action. Les analystes tablent en moyenne sur 16,46 dollars, selon Refinitiv. UnitedHealth prévoit par ailleurs sur un chiffre d'affaires compris entre 260 et 262 milliards, au-dessus des attentes de Wall Street qui tablait sur 260,81 milliards.

