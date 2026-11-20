UnitedHealth intente un procès contre le gouvernement américain suite à la baisse des notes attribuées au programme Medicare Advantage

UnitedHealth Group UNH.N a intenté une action en justice contre le gouvernement américain au sujet de ses notations par étoiles « Medicare Advantage » pour 2027, affirmant que ces notations faisaient peser un préjudice imminent en privant l’entreprise de primes et en réduisant les prestations versées aux patients.

Dans une plainte déposée jeudi en fin de journée, UnitedHealth a déclaré que les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) avaient utilisé de manière inappropriée 26 critères pour calculer les notes de 45 contrats, affirmant que l’agence n’avait pas l’autorité légale requise, n’avait pas donné la possibilité de s’opposer à cette décision, ou les deux.

UnitedHealth, le plus grand assureur Medicare Advantage, a qualifié ces notations par étoiles de « principal indicateur » utilisé par le gouvernement pour informer les patients de la qualité des régimes. L’entreprise a déclaré que des notations indûment basses pourraient réduire sa capacité à proposer des soins préventifs et entraîner une hausse des primes pour les patients.

Le CMS, qui relève du ministère de la Santé et des Services sociaux, a refusé de commenter.

L’agence a publié ses notations pour 2027 le mois dernier. Plusieurs autres assureurs, dont CVS Health CVS.N , société mère d’Aetna, ont intenté une action en justice contre les CMS au sujet de leurs notations.

Medicare Advantage, ou Partie C, permet aux patients qui renoncent au programme Medicare traditionnel de souscrire à des régimes de santé privés appelés « organisations Medicare Advantage ». Les personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap sont éligibles à Medicare.

Les notes par étoiles vont de 1 (mauvais) à 5 (excellent). Les régimes les mieux notés reçoivent des primes du gouvernement pouvant atteindre des centaines de millions, voire des milliards de dollars, si les coûts restent bas.

UnitedHealth a déclaré que les notes des 45 contrats litigieux augmenteraient d’au moins 0,5 étoile, voire jusqu’à 1,5 étoile, si le CMS les calculait correctement.

"Nous n’avons pas pris cette décision à la légère", a déclaré la société basée à Eden Prairie, dans le Minnesota, dans un communiqué concernant le procès. "Nous restons déterminés à collaborer avec le CMS pour moderniser le programme des étoiles et mettre en place une approche plus durable pour mesurer la qualité."

UN JUGE S'EST RÉCEMMENT PRONONCÉ CONTRE LE CMS

Selon son dernier rapport trimestriel, UnitedHealth comptait environ 7,61 millions de patients bénéficiant du programme Medicare Advantage au 30 septembre.

Elle détient 30 % des parts du marché de Medicare Advantage, suivie par Humana HUM.N et CVS, selon l’Association médicale américaine.

CVS a intenté une action en justice le mois dernier au sujet de ses notations par étoiles, affirmant qu’elle risquait de perdre plus de 2 milliards de dollars en primes et en ristournes. Humana a déposé une plainte similaire en 2024.

UnitedHealth et CVS ont déposé leurs plaintes devant le tribunal fédéral de Brunswick, en Géorgie.

En mai, une juge fédérale de cette même ville avait estimé que les CMS avaient calculé un classement par étoiles erroné pour Clover Health et ordonné un nouveau calcul. Cette juge, Lisa Godbey Wood, juge fédérale de district, a été désignée pour statuer sur les affaires UnitedHealth et CVS.