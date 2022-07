Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UnitedHealth: hausse du bénéfice net de 19% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 12:52









(CercleFinance.com) - Le Groupe United Health publie un chiffre d'affaires de 80,3 Mds$ au titre du 2e trimestre, un chiffre en hausse de 13% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat d'exploitation ressort également en hausse, à 7,1 Mds$, contre 6 Mds$ douze mois plus tôt.



Le bénéfice net ressort à 5,2 Mds$, contre 4,3 Mds$ au 2e trimestre 2021, soit une hausse de 19%.



Par conséquent, le BPA ajusté ressort à 5,57$ (contre 4,7$ un an plus tôt), un chiffre légèrement supérieur au consensus.







