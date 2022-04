Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UnitedHealth: fourchette-cible de BPA relevée pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, UnitedHealth Group annonce augmenter ses perspectives de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice en cours, à entre 21,20 et 21,70 dollars, au lieu d'une fourchette-cible précédente de 21,10-21,60 dollars.



Au titre des trois premiers mois de 2022, le groupe d'assurance et services de santé a engrangé un BPA ajusté de 5,49 dollars, pour des revenus en croissance de 14% à 80,1 milliards, avec des croissances à deux chiffres à la fois pour UnitedHealthcare et Optum.



'L'exécution disciplinée de notre stratégie à long terme, en mettant l'accent sur l'accès aux soins pour les personnes que nous servons, nous a permis d'offrir une croissance diversifiée et de haute qualité', commente son PDG Andrew Witty.





Valeurs associées UNITEDHEALTH GRO NYSE +0.65%