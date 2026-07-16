UnitedHealth en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices pour 2026

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16 juillet - ** L'action de l'assureur santé UnitedHealth Group

UNH.N progresse de 6,3 % à 446,20 dollars avant l'ouverture du marché

** La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à une maîtrise des dépenses médicales et à l'amélioration du résultat d'exploitation de sa division de services de santé Optum ** La société table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 19,50 $ et 20,00 $ pour 2026, alors que les analystes s'attendent à un bénéfice de 18,47 $ par action, selon les données de LSEG

** La société annonce un bénéfice ajusté de 6,38 dollars par action au deuxième trimestre, contre des estimations de 4,90 dollars par action

** Le résultat d'exploitation de sa division Optum au deuxième trimestre a progressé de 29 % pour atteindre 4 milliards de dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 26,78 %