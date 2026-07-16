 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UnitedHealth en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juillet - ** L'action de l'assureur santé UnitedHealth Group

UNH.N progresse de 6,3 % à 446,20 dollars avant l'ouverture du marché

** La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à une maîtrise des dépenses médicales et à l'amélioration du résultat d'exploitation de sa division de services de santé Optum ** La société table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 19,50 $ et 20,00 $ pour 2026, alors que les analystes s'attendent à un bénéfice de 18,47 $ par action, selon les données de LSEG

** La société annonce un bénéfice ajusté de 6,38 dollars par action au deuxième trimestre, contre des estimations de 4,90 dollars par action

** Le résultat d'exploitation de sa division Optum au deuxième trimestre a progressé de 29 % pour atteindre 4 milliards de dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 26,78 %

Valeurs associées

UNITEDHEALTH GRO
418,580 USD NYSE -1,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
23,66 -11,32%
CAC 40
8 323,63 -0,70%
Pétrole Brent
84,75 -0,36%
SOITEC
91,28 -6,51%
VALERIO THER. (EX...
0,567 +24,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank