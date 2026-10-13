UnitedHealth en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026

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13 octobre - ** L'action de l'assureur santé UnitedHealth

UNH.N progresse de 3,1 % à 390,3 dollars en pré-ouverture

** La société table désormais sur un bénéfice net ajusté d'au moins 20,50 dollars par action pour l'ensemble de l'année 2026 , contre une fourchette précédente comprise entre 19,50 et 20 dollars

** UNH affiche un bénéfice ajusté de 4,69 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 4,14 dollars par action – données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d’affaires de 112,69 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 111,4 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 14,56 % depuis le début de l'année