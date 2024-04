Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UnitedHealth: des trimestriels minés par une cyberattaque information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - UnitedHealth Group publie au titre des trois premiers mois de 2024 une perte nette de 1,53 dollar par action, en raison principalement des effets de changes liés à la cession de l'activité au Brésil et de la cyberattaque sur Change HealthCare.



En excluant la vente du Brésil et les coûts de réponse directs à la cyberattaque, mais en intégrant l'impact des perturbations de l'activité pour 0,25 dollar, le BPA ajusté du groupe d'assurance et de services de santé a augmenté de plus de 10% à 6,91 dollars.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, la maison-mère de UnitedHealthcare et d'Optum modifie sa prévision de BPA en données publiées, à entre 17,60 et 18,20 dollars, mais confirme sa fourchette-cible en données ajustées, à entre 27,50 et 28 dollars.





