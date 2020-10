UnitedHealth : consensus battu au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - UnitedHealth Group annonce avoir dégagé un BPA ajusté de 3,51 dollars au titre du trimestre écoulé, dépassant d'une quarantaine de cents le consensus, pour des revenus en croissance de 8% à 65,1 milliards de dollars, tirés par sa filiale Optum (+21%).

Le profit des activités a baissé de 6% à 4,7 milliards, 'reflétant les mesures d'assistance financière aux consommateurs et clients prises par le groupe, ainsi que les coûts de tests et de soins pour la Covid-19 et les effets économiques plus larges'.

Estimant toutefois que 'les comportements en matière de soins se sont rapprochés des niveaux normaux', le géant de l'assurance et des services de santé anticipe maintenant un BPA ajusté entre 16,50 et 16,75 dollars pour 2020, et non plus entre 16,25 et 16,55 dollars.