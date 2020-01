Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UnitedHealth : BPA supérieur aux attentes au 4e trimestre Cercle Finance • 15/01/2020 à 13:26









(CercleFinance.com) - Le géant américain de l'assurance et des services de santé UnitedHealth Group annonce avoir dégagé un BPA ajusté en hausse de 17% à 3,90 dollars au titre des trois derniers mois de 2019, dépassant de 12 cents à l'estimation moyenne des analystes. Il a vu son résultat opérationnel s'accroitre de 13% à 5,1 milliards de dollars, pour des revenus en progression de 4,2% à 60,9 milliards, tirée à la fois par sa filiale d'assurance UnitedHealthcare et sa filiale de services Optum. Affichant sur l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA ajusté en croissance de 17% à 15,11 dollars, dépassant ainsi sa dernière fourchette cible de 14,90 à 15 dollars, UnitedHealth Group confirme l'anticiper entre 16,25 et 16,55 dollars pour 2020.

Valeurs associées UNITEDHEALTH GRO NYSE 0.00%