UnitedHealth: BPA en baisse de 22% au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - UnitedHealth Group publie un BPA en baisse de 22% à 4,54 dollars au titre du deuxième trimestre 2024, reflétant une reclassification de ses activités sud-américaines restantes comme mises en vente, ainsi que les impacts de la cyberattaque sur Change HealthCare.



En données ajustées, le groupe d'assurance et de services de santé a vu son BPA s'accroitre de près de 11% à 6,80 dollars, pour des revenus en hausse de plus de 6% à 98,9 milliards, avec des progressions de 5% chez UnitedHealthCare et de 12% chez Optum.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, UnitedHealth Group met à jour sa fourchette-cible de BPA en données publiées à entre 15,95 et 16,40 dollars, mais confirme celle en données ajustées, à entre 27,50 et 28 dollars.





