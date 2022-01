Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UnitedHealth: augmentation de 13% du BPA annuel information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 14:19









(CercleFinance.com) - UnitedHealth annonce avoir engrangé un BPA ajusté de 4,48 dollars au titre des trois derniers mois de 2021, pour des revenus en croissance de 12,5% à 71,3 milliards, avec des croissances à deux chiffres à la fois pour UnitedHealthcare et Optum.



Ainsi, le groupe d'assurance et de services de santé a réalisé sur l'ensemble de l'année écoulée un BPA ajusté en hausse de 13% à 19,02 dollars et des revenus en progression de 11,8% à 287,6 milliards, croissance là aussi portée par ses deux grandes divisions.



UnitedHealth confirme ses objectifs pour l'exercice 2022 annoncés lors de la conférence investisseurs du 30 novembre dernier, dont un BPA ajusté compris entre 21,10 et 21,60 dollars ainsi que des revenus entre 317 et 320 milliards.





