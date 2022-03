Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UnitedHealth: acquisition de LHC Group par Optum information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 13:25









(CercleFinance.com) - UnitedHealth Group annonce que sa filiale de services de santé Optum a conclu un accord pour l'acquisition de LHC Group, fournisseur de services de soins de santé à domicile, moyennant 170 dollars par action en numéraire.



'Les 30.000 employés de LHC Group, y compris les prestataires de soins de première ligne et le personnel administratif et de soutien, fournissent plus de 12 millions d'interventions annuelles à domicile', souligne-t-il.



L'opération devrait être finalisée au second semestre 2022 sous réserve des autorisations et autres conditions de clôture habituelles. Elle devrait avoir un effet neutre sur les perspectives de BPA ajusté en 2022, puis modestement relutif en 2023.





Valeurs associées UNITEDHEALTH GRO NYSE 0.00%