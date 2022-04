Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UnitedHealth: accord pour une fusion Optum-Change prolongé information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - UnitedHealth Group annonce qu'Optum, sa division de services de santé, a convenu avec Change Healthcare de prolonger leur accord de fusion jusqu'au 31 décembre 2022, en raison d'une hostilité affichée par le Département de la Justice (DoJ) des États-Unis.



'La tentative du DoJ de bloquer la combinaison est sans fondement et ne sert qu'à retarder l'amélioration de l'expérience et des résultats pour tous les participants au système de santé', affirme Optum qui prévoit de défendre les avantages du projet en août prochain.



Optum versera 650 millions de dollars de frais à Change Healthcare dans le cas où la fusion ne pourrait pas être réalisée. Change Healthcare versera un dividende spécial en espèces de deux dollars par action à ses actionnaires lors la finalisation ou vers cette date.





