Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UnitedHealth : accord pour l'acquisition de Diplomat Cercle Finance • 09/12/2019 à 15:00









(CercleFinance.com) - UnitedHealth Group annonce un accord par lequel sa filiale OptumRx va acquérir Diplomat, un fournisseur de services de soins de spécialité, pour un prix de quatre dollars par action, auquel s'ajoutera la prise en charge de la dette. Diplomat propose une expertise dans la gestion des médicaments de spécialité qui traitent les patients atteints de maladies complexes, telles que l'oncologie et l'immunologie, et des thérapies par perfusion spécialisées, dans l'ensemble des Etats-Unis. La transaction a reçu le soutien unanime du conseil d'administration de Diplomat. Des actionnaires représentant environ 23% du capital de la société ont déjà convenu d'apporter leurs titres à l'offre présentée par UnitedHealth.

Valeurs associées UNITEDHEALTH GRO NYSE 0.00%