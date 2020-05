Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client United Therapeutics : entouré après les propos d'un broker Cercle Finance • 19/05/2020 à 16:30









(CercleFinance.com) - Le titre United Therapeutics avance ce mardi de +4%, porté par l'analyste Jefferies qui annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 127 à 135 dollars. Il confirme au passage sa recommandation 'Achat' sur la valeur. Le broker indique en effet avoir augmenté ses prévisions concernant le potentiel du Tyvaso dans de nouvelles indications, après un échange avec un spécialiste de la cardiologie et de la pneumologie.

Valeurs associées UNITED THERAPEUT NASDAQ +2.41%