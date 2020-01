United Technologies : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - United Technologies affiche pour le quatrième trimestre 2019 un BPA ajusté en repli de 1% à 1,94 dollar, dépassant ainsi de dix cents l'estimation moyenne des analystes, et un chiffre d'affaires de 19,6 milliards, en croissance de 8% (+1% en organique).

Ainsi, le fabricant -entre autres- des moteurs d'avions Pratt & Whitney et des ascenseurs Otis a engrangé un BPA ajusté de 8,26 dollars et une croissance organique des revenus de 5% sur l'ensemble de 2019, contre des fourchettes-cibles respectives de 8,05-8,15 dollars et 4-5%.

Le groupe industriel, en voie de rapprochement avec Raytheon et de scission de ses activités Otis et Carrier, ne donne pour 2020 que des prévisions pour ses activités restantes Pratt & Whitney et Collins Aerospace Systems.