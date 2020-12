Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client United Airlines : vise la neutralité carbone en 2050 Cercle Finance • 10/12/2020 à 15:09









(CercleFinance.com) - United Airlines s'engage aujourd'hui à devenir une compagnie 'verte' en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 100% d'ici à 2050. La compagnie va prendre le cap de la neutralité carbone en investissant plusieurs millions de dollars dans une technologie révolutionnaire de capture du carbone atmosphérique (Direct Air Capture) et en poursuivant le développement et l'utilisation de carburants d'aviation durables (SAF), annonce-t-elle. United affirme ainsi devenir la première compagnie aérienne au monde à annoncer son engagement à investir dans la technologie Direct Air Capture.

