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United Airlines veut restreindre l'accès des agents d'IA pour protéger les données de ses clients
information fournie par Zonebourse 11/11/2026 à 20:57

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United Airlines a annoncé son intention de limiter l'accès des agents d'intelligence artificielle à ses plateformes numériques, invoquant des risques pour la sécurité des données personnelles et la fiabilité des opérations automatisées. La compagnie américaine souhaite empêcher certains assistants tiers d'effectuer directement des réservations ou des démarches de voyage pour le compte de ses passagers. Cette décision intervient alors que les agents d'IA autonomes se développent rapidement dans le commerce et les services, suscitant des réactions contrastées parmi les entreprises, entre restrictions d'accès et partenariats technologiques.

United Airlines met notamment en garde contre le partage des identifiants de connexion avec des assistants externes, qui pourraient accéder à des informations sensibles, effectuer des achats non autorisés, modifier des paramètres de compte ou utiliser des miles de fidélité sans consentement. Le transporteur souligne également les difficultés réglementaires liées à l'automatisation de certaines procédures, notamment l'enregistrement avant un vol, qui exige une confirmation explicite du passager concernant les objets interdits à bord. Pour limiter ces risques, la compagnie prévoit de renforcer ses règles d'accès, y compris pour les agents passant par des agences de voyages ou des agrégateurs de réservations, et de modifier ses politiques de billetterie et de distribution.

Cette stratégie contraste avec celle d'autres acteurs qui cherchent à intégrer les agents d'IA à leurs services. Amazon a ainsi bloqué l'accès de Muse, l'assistant de Meta, tandis que Walmart a choisi de collaborer avec cet outil. Dans le tourisme, Expedia et Booking travaillent avec OpenAI pour développer de nouveaux usages de l'intelligence artificielle. Ces approches divergentes illustrent les enjeux soulevés par l'essor des assistants autonomes, capables d'agir directement sur les comptes des consommateurs. Pour les entreprises, leur déploiement nécessite de concilier simplification des démarches, protection des données, contrôle des transactions et respect des obligations réglementaires.

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