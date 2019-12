UNITED AIRLINES : transition au sommet du groupe en mai 2020

(AOF) - United Airlines a annoncé jeudi qu'Oscar Munoz, le directeur général, deviendra président exécutif du conseil d'administration en mai 2020. En parallèle, J. Scott Kirby, l'actuel président, succédera à Munoz à la direction générale de la compagnie aérienne américaine. « Avec United se trouvant dans une position plus forte que jamais, le moment est venu de passer le relais à un nouveau leader », a déclaré Oscar Munoz.

