UNITED AIRLINES table sur 3,2 milliards de dollars de revenus au premier trimestre

Le niveau médian de trésorerie, établi par les données de l'association, est particulièrement préoccupant. S'établissant à 8,5 mois, il permettrait aux compagnies aériennes de tenir jusqu'à l'été 2021, en tenant compte du rythme de consommation de cash de 13 milliards de dollars en octobre et d'un niveau autour de 6,8 milliards par mois au premier semestre 2021.

(AOF) - United Airlines table sur un chiffre d'affaires de 3,2 milliards de dollars au premier trimestre 2021, soit une baisse de l'ordre de 66 % par rapport au premier trimestre 2019 (avant la pandémie). La compagnie aérienne américaine visait jusque-là un recul compris entre 65 % et 70 %. Le groupe déçoit toutefois les attentes du consensus FactSet qui s'établissaient à 3,35 milliards de dollars. A fin mars, United Airlines disposait de 21 milliards de dollars de liquidités disponibles. Le mois dernier, le groupe a constaté une accélération de la demande.

