Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client United Airlines : signe le plus gros accord SAF de l'histoire information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 15:02









(CercleFinance.com) - United Airlines et Honeywell, une société qui propose des solutions spécifiques pour l'industrie, ont annoncé aujourd'hui un investissement conjoint de plusieurs millions de dollars dans Alder Fuels, une société d'avant-garde spécialisée dans les technologies de pointe mobilisées pour la production à grande échelle de carburant d'aviation durable (SAF). Dans le cadre de cet accord, United achètera 1,5 milliard de gallons de SAF à Alder au cours des 20 prochaines années, un engagement qui à ce jour constitue le plus grand accord SAF jamais annoncé dans l'histoire de l'aviation, assure United. Pour la compagnie, le moyen le plus rapide de réduire les émissions de sa flotte reste en effet l'adoption du SAF. 'Notre leadership donne aux clients l'assurance qu'ils voyagent avec une compagnie aérienne qui reconnaît ses responsabilités dans le cadre du changement climatique ', souligne Scott Kirby, le directeur général de United.

Valeurs associées UNITED AIRLINES NASDAQ +2.13%