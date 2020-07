UNITED AIRLINES : S&P a dégradé la note de crédit

(AOF) - S&P Global Ratings a dégradé jeudi soir la note de crédit du groupe United Airlines de "BB-" à "B+ ». La perspective est négative. L'agence de notation prévoit un déficit de trésorerie important cette année en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19, mais anticipe que la compagnie aérienne américaine revienne à une génération de trésorerie positive en 2021.

Bien que l'entreprise réduise ses capacités et certains coûts, tout en bénéficiant des avantages liés à la forte baisse des prix du pétrole, S&P estime que cela ne suffira pas à compenser complètement un trafic et des revenus beaucoup plus faibles.

