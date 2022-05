Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client United Airlines: retour des vols San Francisco-Melbourne information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 10:33









(CercleFinance.com) - United Airlines annonce aujourd'hui le retour des vols sans escale entre San Francisco et Melbourne, en commençant par trois vols hebdomadaires à partir de juin.



Le redémarrage de cette route complète les liaisons déjà existantes entre Sydney et les hubs de la compagnie aérienne à San Francisco et Los Angeles.



United Airlines sera désormais la seule compagnie aérienne américaine à proposer des vols sans escale des États-Unis à Melbourne.





Valeurs associées UNITED AIRLINES NASDAQ -0.59%