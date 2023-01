Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client United Airlines: retour aux bénéfices sur le 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - United Airlines a publié mardi soir un bénéfice net ajusté de 811 millions de dollars au titre des trois derniers mois de 2022, soit un BPA de 2,55 dollars, à comparer à une perte nette de 1,99 dollar par action un an auparavant.



De même, le transporteur aérien a vu sa marge opérationnelle ajustée passer d'une année sur l'autre de -4,3% à +11,2%, un niveau supérieur de plus de deux points à celui du quatrième trimestre 2019 qui avait précédé la pandémie de Covid-19.



Le groupe basé à Chicago a réalisé une marge avant impôt de 9,1% sur le dernier trimestre de l'année écoulée, atteignant ainsi en avance son objectif pour l'ensemble de 2023, ce qui l'amène à rester confiant dans ses objectifs financiers pour l'année qui commence.





Valeurs associées UNITED AIRLINES NASDAQ -0.87%