UNITED AIRLINES relève sa guidance pour le deuxième trimestre

Le niveau médian de trésorerie, établi par les données de l'association, est particulièrement préoccupant. S'établissant à 8,5 mois, il permettrait aux compagnies aériennes de tenir jusqu'à l'été 2021, en tenant compte du rythme de consommation de cash de 13 milliards de dollars en octobre et d'un niveau autour de 6,8 milliards par mois au premier semestre 2021.

(AOF) - United Airlines évolue dans le vert en préouverture des marchés actions américains ce mardi. Dans un document réglementaire transmis à la SEC, la compagnie aérienne américaine table désormais un repli de son revenu par passager/mile d'environ 12% lors du second trimestre 2021, contre une baisse d'environ -20% auparavant. Pour sa part, la marge d'Ebitda ajustée devrait ressortir à environ -11% sur la période, contre une guidance précédente de -20%. United Airlines ajoute que l'Ebitda ajusté devrait être positif lors du troisième trimestre, grâce au redressement de la demande.

