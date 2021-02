Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client United Airlines : projette d'ouvrir une ligne Boston-Londres Cercle Finance • 19/02/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - United Airlines a annoncé aujourd'hui son intention d'étendre son réseau mondial avec un itinéraire sans escale entre l'aéroport international de Boston Logan et Londres Heathrow. Ce nouveau service s'appuie sur la présence croissante de United à Londres et offrira ainsi à ses clients de la côte est une option pratique pour se rendre à Londres. United prévoit d'exploiter un Boeing 767-300ER premium sur ce trajet, un avion qui offre un nombre important de sièges premium (46 Business Class et 22 Premium Plus). La compagnie indique 'surveiller la reprise de la demande' et devrait finaliser prochainement une date d'ouverture de cette ligne en 2021.

Valeurs associées UNITED AIRLINES NASDAQ +6.58%