United Airlines prête à supprimer 2.850 postes de pilotes sans aide supplémentaire

CHICAGO, 27 août (Reuters) - United Airlines UAL.O a déclaré jeudi qu'elle devra supprimer 2.850 postes de pilotes cette année si le gouvernement ne prolonge pas de six mois un programme d'aide destiné au financement des salaires dont bénéficient les compagnies aériennes face aux répercussions de la pandémie. Les suppressions d'emplois, annoncées dans une note interne aux employés et communiquées à la presse, auraient lieu entre le 1er octobre et le 30 novembre. American Airlines AAL.O avait annoncé mardi qu'elle pourrait licencier 19.000 personnes en octobre sans aide supplémentaire des pouvoirs publics sur les salaires. "Il est important de noter que nos chiffres sont basés sur la demande actuelle de voyages pour le reste de l'année et sur notre programme de vols prévu", a déclaré United Airlines. United Airlines est plus exposée que ses rivales aux marchés des voyages internationaux, qui devraient prendre plus de temps à se remettre de la crise sanitaire. Les compagnies aériennes ont reçu en mars 25 milliards de dollars de fonds de relance du gouvernement américain, afin de couvrir les salaires et protéger les emplois jusqu'en septembre. Alors que ces aides s'épuisent et que la demande peine à se redresser, les compagnies aériennes et les syndicats font pression sur Washington pour obtenir 25 milliards de dollars supplémentaires mais les discussions sont au point mort, faute de consensus au Congrès. (Tracy Rucinski, version française Laetitia Volga)

Valeurs associées AMERICAN AIRLINE NASDAQ +4.11% UNITED AIRLINES NASDAQ +5.72%