United Airlines présente des perspectives optimistes en raison de la forte demande de voyages haut de gamme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les résultats dans les paragraphes 3 à 5)

United Airlines UAL.O a publié mardi des perspectives optimistes pour le trimestre en cours et l'ensemble de l'année, soutenues par une forte demande de la part des voyageurs à haut revenu et des voyageurs d'affaires.

Le transporteur basé à Chicago a également dépassé les prévisions de bénéfices pour le trimestre de décembre.

United prévoit un bénéfice ajusté de 1 à 1,50 dollar par action pour le premier trimestre. Le point médian de la fourchette, 1,25 $, est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,13 $, selon les données de LSEG.

Pour 2026, United prévoit un bénéfice ajusté de 12 à 14 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 13,16 dollars par action.

Son bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre s'est élevé à 3,10 dollars par action, dépassant l'estimation des analystes qui était de 2,94 dollars. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 4,8 % pour atteindre 15,4 milliards de dollars.