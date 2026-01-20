 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

United Airlines présente des perspectives optimistes en raison de la forte demande de voyages haut de gamme
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 22:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les résultats dans les paragraphes 3 à 5)

United Airlines UAL.O a publié mardi des perspectives optimistes pour le trimestre en cours et l'ensemble de l'année, soutenues par une forte demande de la part des voyageurs à haut revenu et des voyageurs d'affaires.

Le transporteur basé à Chicago a également dépassé les prévisions de bénéfices pour le trimestre de décembre.

United prévoit un bénéfice ajusté de 1 à 1,50 dollar par action pour le premier trimestre. Le point médian de la fourchette, 1,25 $, est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,13 $, selon les données de LSEG.

Pour 2026, United prévoit un bénéfice ajusté de 12 à 14 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 13,16 dollars par action.

Son bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre s'est élevé à 3,10 dollars par action, dépassant l'estimation des analystes qui était de 2,94 dollars. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 4,8 % pour atteindre 15,4 milliards de dollars.

Valeurs associées

UNITED AIRLINES
108,5200 USD NASDAQ -4,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank