United Airlines prend des mesures pour bloquer les agents IA sur sa plateforme pour des raisons de sécurité

United Airlines UAL.O a annoncé mercredi qu’elle allait restreindre l’accès des bots IA à ses plateformes numériques, invoquant des raisons de sécurité des données. Il s’agit de la dernière mesure en date prise à l’encontre des agents IA, qui sont de plus en plus capables de planifier et de réserver des voyages pour les voyageurs.

Voici quelques détails supplémentaires:

Les entreprises de tous les secteurs adoptent des approches divergentes face à l'essor rapide des agents IA capables d'effectuer des tâches pour le compte des utilisateurs: certaines restreignent l'accès pour protéger leurs plateformes, d'autres privilégient les partenariats

Amazon a bloqué l’agent IA Muse de Meta META.O , tandis que Walmart s’est associé à celui-ci

De leur côté, des agences de voyage en ligne telles qu’Expedia et Booking collaborent avec OpenAI, la société mère de ChatGPT

United a averti que le partage des identifiants de compte avec des assistants IA tiers pourrait exposer des informations sensibles et entraîner des achats involontaires, des modifications de compte ou l’utilisation non autorisée de miles de fidélité

La compagnie a également indiqué que les outils d’IA automatisés effectuant des actions telles que l’enregistrement des vols — qui nécessite une validation humaine pour les articles interdits tels que les explosifs — pourraient créer des risques réglementaires