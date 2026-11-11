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United Airlines prend des mesures pour bloquer les agents IA sur sa plateforme pour des raisons de sécurité
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 20:23

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United Airlines UAL.O a annoncé mercredi qu’elle allait restreindre l’accès des bots IA à ses plateformes numériques, invoquant des raisons de sécurité des données. Il s’agit de la dernière mesure en date prise à l’encontre des agents IA, qui sont de plus en plus capables de planifier et de réserver des voyages pour les voyageurs.

Voici quelques détails supplémentaires:

  • Les entreprises de tous les secteurs adoptent des approches divergentes face à l'essor rapide des agents IA capables d'effectuer des tâches pour le compte des utilisateurs: certaines restreignent l'accès pour protéger leurs plateformes, d'autres privilégient les partenariats

  • Amazon a bloqué l’agent IA Muse de Meta META.O , tandis que Walmart s’est associé à celui-ci

  • De leur côté, des agences de voyage en ligne telles qu’Expedia et Booking collaborent avec OpenAI, la société mère de ChatGPT

  • United a averti que le partage des identifiants de compte avec des assistants IA tiers pourrait exposer des informations sensibles et entraîner des achats involontaires, des modifications de compte ou l’utilisation non autorisée de miles de fidélité

  • La compagnie a également indiqué que les outils d’IA automatisés effectuant des actions telles que l’enregistrement des vols — qui nécessite une validation humaine pour les articles interdits tels que les explosifs — pourraient créer des risques réglementaires

  • La compagnie aérienne a déclaré qu’elle prendrait des mesures pour restreindre l’accès, tant directement via ses plateformes numériques qu’indirectement via les agences de voyage et les agrégateurs, notamment en mettant à jour ses politiques de réservation, d’émission de billets et de distribution

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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