United Airlines : plus grosse commande de la décennie

(CercleFinance.com) - United Airlines a annoncé aujourd'hui l'achat de 270 nouveaux avions auprès de Boeing et Airbus, soit la plus grande commande combinée de l'histoire de la compagnie aérienne et la plus importante passée par un transporteur individuel au cours de la dernière décennie, assure la compagnie.

Le plan ' United Next ' aura un effet transformateur sur l'expérience client et devrait augmenter le nombre total de sièges disponibles par départ domestique de près de 30 % d'ici 2026, assure la compagnie.

Plus concrètement, United Airlines a passé commande de 50 appareils 737-8 MAX et de 150 modèles 737-10 auprès de Boeing, et de 70 appareils A321neo auprès d'Airbus.

Combiné au carnet de commandes actuel, United prévoit de lancer plus de 500 nouveaux avions à fuselage étroit : 40 en 2022, 138 en 2023 et jusqu'à 350 en 2024 et au-delà.