UNITED AIRLINES officialise sa méga-commande auprès de BOEING ET AIRBUS

(AOF) - C'est désormais officiel : United Airlines a passé une méga-commande de 270 avions auprès de Boeing et Airbus. Le géant aéronautique américain est le mieux servi avec 200 appareils 737 MAX, dont 150 MAX 10 et 50 MAX 7. Mais Airbus (-0,13% à 106,96 euros) s'adjuge quand même un joli lot de consolation avec 70 avions A321neo. Au total, ce mega-deal avoisine les 30 milliards de dollars au prix catalogue, même si d'importantes ristournes peuvent être accordées sur ce montant. Il s'agit de la plus importante commande de l'histoire de United Airlines.

Les nouveaux appareils viendront renforcer la flotte de la compagnie aérienne américaine d'ici 2026, et lui permettront d'être plus efficiente en termes de consommation de carburant et d'émissions de CO2.

Avec ces nouveaux avions, United Airlines pourra augmenter le nombre de sièges disponibles de 30% d'ici 2026 sur son marché intérieur.

" En ajoutant de nouveaux appareils et en dotant très rapidement un aussi grand nombre d'avions de notre nouvel aménagement en cabine, nous proposerons aux passagers un service convivial et efficace dans le cadre de la meilleure expérience de vol et sur l'ensemble de notre vaste réseau international ", a commenté Scott Kirby, le directeur général de United Airlines.

Au vu des rumeurs des derniers jours circulant sur ce mega-deal (mais avant l'officialisation), Credit Suisse avait maintenu lundi son opinion Surperformance et son objectif de cours de 101 euros sur le titre Airbus. Le broker estimait que cette importante commande devrait booster la confiance du groupe à atteindre ses ambitieux objectifs pluriannuels de production.