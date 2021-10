Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client United Airlines : nouvelles liaisons entre les USA et Londres information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 16:51









(CercleFinance.com) - United Airlines annonce aujourd'hui la mise en place, à compter de mars 2022, de cinq nouveaux vols à destination de London-Heathrow depuis les Etats-Unis, l'un au départ de Boston, le deuxième de Denver, un troisième de San Francisco et les deux restants depuis New York/Newar. Ces nouvelles liaisons porteront à 22 le nombre de vols quotidiens entre les Etats-Unis et Londres assurés par la compagnie. United Airlines affirme par ailleurs qu'elle sera alors le transporteur proposant le plus de liaisons entre New York et Londres. ' Londres est la destination internationale la plus réservée pour nos clients d'affaires en octobre et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive en 2022 ', justifie la compagnie.

