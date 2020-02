Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client United Airlines ne fera pas revoler ses Boeing 737 MAX avant septembre Reuters • 14/02/2020 à 23:27









CHICAGO/WASHINGTON, 14 février (Reuters) - La compagnie United Airlines UAL.O a annoncé vendredi qu'elle ne remettrait pas en service ses Boeing 737 MAX avant début septembre en raison des retards pris par les procédures de certification de l'appareil après deux crashs en l'espace de cinq mois. Tous les 737 MAX sont cloués au sol depuis mars 2019. Au problème de logiciel anti-décrochage mis en cause dans les accidents en Malaisie et en Ethiopie s'est ajoutée un risque de court-circuit des câbles des commandes du stabilisateur de l'avion, qui a repoussé de plusieurs mois l'éventuel feu vert de l'administration de l'aviation civile américaine (FAA). La FAA a déclaré vendredi dans un communiqué que Boeing lui avait transmis ses "recommandations préliminaires" concernant le problème de câblage. Elle s'est engagée à les étudier avec "la plus grande rigueur". Le régulateur américain avait fait savoir fin janvier aux compagnies aériennes américaines qu'il pourrait approuver la remise en service du 737 MAX avant la mi-2020. Mais face aux délais rencontrés, United Airlines et American Airlines AAL.O ont prévenu que leurs appareils ne revoleraient pas avant début septembre, au lieu de juin, tandis que Southwest Airlines LUV.N , qui opère la plus grande flotte de 737 MAX au monde, a repoussé jeudi la date de redécollage de début juin au 10 août. Ces nouveaux retards pourraient inciter les compagnies à demander de nouvelles compensations financières à Boeing BA.N , qui estimait déjà fin janvier la facture à plus de 18 milliards de dollars. (Tracy Rucinski et David Shepardson, version française Tangi Salaün)

