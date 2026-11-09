United Airlines inaugure un nouveau hall à l'aéroport de Washington-Dulles

La compagnie aérienne américaine et la Metropolitan Washington Airports Authority ont présenté le hall E de l'aéroport international de Washington-Dulles, dont l'ouverture aux voyageurs est prévue le 10 novembre. Il s'agit du premier nouveau hall construit sur le site depuis près de vingt ans.

United Airlines disposera de 14 nouvelles portes d'embarquement dans cet espace de près de 40 400 m², doté d'un accès direct au réseau de transport AeroTrain et d'un nouveau salon United Club de près de 3 700 m², pouvant accueillir plus de 600 passagers.

Cette inauguration constitue une première étape du programme de modernisation de l'aéroport, représentant plus de 20 MdsUSD d'investissements sur la prochaine décennie. Les phases ultérieures pourraient ajouter jusqu'à 36 portes supplémentaires et de nouvelles installations douanières.

La compagnie, dont les départs depuis Dulles ont augmenté de 30% depuis 2022, prévoit d'y assurer plus de 300 vols quotidiens l'été prochain. Elle compte également lancer en décembre des liaisons vers Amsterdam et Dublin avec son nouvel Airbus A321XLR.

Le titre United Airlines progresse actuellement de près de 7% à Wall Street, autour des 120 USD, à la faveur de la forte décrue des cours du pétrole à l'oeuvre en ce moment sur les marchés.