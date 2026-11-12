United Airlines fait barrage aux IA non autorisées pour protéger ses clients

United Airlines a décidé de limiter l'accès des assistants d'IA non autorisés à ses services, y compris via les agences de voyages. La compagnie entend ainsi sécuriser les données de ses clients et protéger leurs miles.

United Airlines veut empêcher les assistants d'IA non autorisés d'agir à la place de ses passagers. Dans un communiqué publié mercredi, le transporteur américain annonce une mise à jour de ses règles de réservation et de distribution pour encadrer l'utilisation de ces outils.

La compagnie déconseille de partager ses identifiants de connexion avec un assistant personnel, qui pourrait accéder à des informations sensibles ou réaliser des opérations sans l'accord du voyageur. "Les actions effectuées par ces outils pourraient entraîner des achats non souhaités, des modifications de compte ou l'utilisation indue de miles MileagePlus", explique United.

Certaines démarches exigent une confirmation humaine

Le groupe évoque également un risque de non-respect de la réglementation américaine des transports aériens. Lors de l'enregistrement, notamment, le passager doit confirmer que ses bagages ne contiennent aucune substance interdite, comme des explosifs. Pour gérer leurs déplacements, United Airlines invite ses clients à privilégier son application, qui permet de réserver un vol et de modifier leur voyage.

La compagnie prévoit aussi d'actualiser son "Digital Trust Center". Cet espace précisera les restrictions et les recours possibles après une action non souhaitée d'un agent d'IA. Le communiqué ne détaille toutefois pas le calendrier d'application ni les critères d'autorisation des assistants concernés. "A mesure que les assistants personnels basés sur l'IA évoluent, United continuera d'évaluer la manière dont ces outils interagissent avec nos services, avec pour priorité absolue la protection de nos clients", assure le transporteur.

A Wall Street, le titre a clôturé en baisse de 1,82%, à 118,37 USD. Il est attendu en recul de 0,67% à l'ouverture mardi.