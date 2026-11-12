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United Airlines équipe désormais plus de la moitié de ses vols quotidiens du Wi-Fi Starlink
information fournie par Zonebourse 12/11/2026 à 15:35

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La compagnie aérienne américaine poursuit le déploiement de cette connexion haut débit et prévoit d'en équiper près de 64% de ses vols quotidiens d'ici fin 2026, avant de finaliser les installations fin 2027.

United Airlines annonce que le Wi-Fi Starlink est désormais disponible sur plus de la moitié de ses vols quotidiens, à l'approche des vacances de Thanksgiving. Ce service est annoncé comme gratuit pour les membres du programme de fidélité "MileagePlus".

La compagnie prévoit de transporter plus de 6,6 millions de passagers entre le 19 novembre et le 1er décembre, avec une moyenne de plus de 4 800 vols par jour. Le pic de fréquentation est attendu le 29 novembre, avec environ 600 000 voyageurs.

United enrichit parallèlement son offre de divertissement à bord, notamment grâce à ses partenariats avec Spotify et DISH, et élargit ses options de restauration. Son application mobile propose également des fonctionnalités permettant aux passagers de gagner jusqu'à 30 minutes à l'aéroport.

Le titre a ouvert sur un recul de 1,8% à Wall Street, autour des 116 USD.

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