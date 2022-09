United Airlines entend bien reprendre le chemin de La Havane

American Airlines et JetBlue ont également reçu l'approbation du ministère américain des Transports (DoT) dans le cadre du DOT-OST-2016-0021 pour augmenter les fréquences de leurs opérations entre les États-Unis et Cuba.

United Airlines assurait auparavant sept vols hebdomadaires vers La Havane au départ de ses plates-formes de Houston et de Newark. La compagnie a déclaré qu'elle devait "entreprendre des travaux importants, notamment la renégociation de plusieurs contrats avec des prestataires de services qui sont arrivés à échéance, la mise en place des infrastructures nécessaires dans le terminal 3 de l'aéroport de La Havane où United est relocalisée".

