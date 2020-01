Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client United Airlines : en ligne avec les attentes au 4e trimestre Cercle Finance • 22/01/2020 à 13:25









(CercleFinance.com) - United Airlines Holdings a publié mardi soir un bénéfice net ajusté de 676 millions de dollars au titre des trois derniers mois de 2019, soit un BPA en progression de 11% à 2,67 dollars, conformément à l'estimation moyenne des analystes. Sa marge avant impôts ajustée s'est améliorée sur un an de 0,5 point à 8,2%, pour des revenus opérationnels en croissance de 3,8% à 10,9 milliards de dollars (+3,9% pour les revenus de trafic passagers). Le transporteur aérien basé à Chicago indique ainsi avoir engrangé un BPA ajusté de 12,05 dollars en 2019, atteignant ainsi avec un an d'avance sa fourchette cible de 11 à 13 dollars, et amélioré sa marge avant impôts ajustée de 2,6 points.

