United Airlines : de retour à JFK après cinq ans d'absence

(CercleFinance.com) - Après une interruption de cinq ans, United Airlines annonce son retour à l'aéroport John F. Kennedy de New-York, assurant désormais un service direct vers Los Angeles (LAX) et l'aéroport international de San Francisco (SFO) au départ de la grosse pomme. La compagnie aérienne utilisera son Boeing 767-300ER sur cet itinéraire. Avec ses 46 sièges en classe affaire et 22 siège Premium Plus, elle se targue même d'être 'la compagnie aérienne qui exploite le plus de sièges premium entre la région de New York et Los Angeles/San Francisco combinés.' United effectue actuellement un aller-retour, cinq jours par semaine vers chaque aéroport de la côte ouest, avec l'intention de doubler le nombre de vols à mesure que la demande augmente.

Valeurs associées UNITED AIRLINES NASDAQ -2.23%