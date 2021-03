Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client United Airlines : commande 25 Boeing 737 MAX supplémentaires Cercle Finance • 01/03/2021 à 17:50









(CercleFinance.com) - Le New York Times annonce aujourd'hui l'achat supplémentaire de 25 Boeing 737 MAX par United Airlines (UA), portant la commande totale de la compagnie à 180 appareils dans les années à venir. Le quotidien évoque aussi des délais de livraison raccourcis, UA cherchant visiblement à se positionner au mieux pour la reprise d'activité. Dans les pages du New York Times, Andrew Nocella, directeur commercial de la compagnie indique que UA 'prévoit d'utiliser le jet dans toute l'Amérique du Nord, y compris à Hawaï, pour remplacer les petits avions à mesure que la demande reviendra'. La compagnie aérienne s'attend à recevoir 24 appareils cette année, suivie de 40 l'année prochaine et de 54 en 2023.

Valeurs associées UNITED AIRLINES NASDAQ +3.04%