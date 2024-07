Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client United Airlines: baisse de 18% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - United Airlines a publié mercredi soir, au titre de son deuxième trimestre 2024, un résultat net ajusté de 1,4 milliard de dollars, soit un BPA en baisse de près de 18% à 4,14 dollars, en ligne avec son objectif présenté en début d'exercice.



Le transporteur aérien basé à Chicago revendique une marge avant impôt ajustée de 12,1%, proche de la borne haute du secteur, pour des revenus opérationnels en croissance de 5,7% à 15 milliards de dollars sur une capacité en augmentation de 8,3%.



Affirmant 'gérer efficacement les coûts, le cash et la capacité face à un contexte sectoriel difficile', son CEO Scott Kirby se déclare confiant dans la capacité de la compagnie à atteindre son objectif d'un BPA entre neuf et onze dollars en 2024.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.