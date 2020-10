Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client United Airlines : annonce une collaboration avec Peerspace Cercle Finance • 06/10/2020 à 16:39









(CercleFinance.com) - United Airlines et Peerspace, un spécialiste de la réservation d'espaces de réunion et de production d'évènement, débutent aujourd'hui leur collaboration afin de proposer une offre associant des vols à la location d'espaces de réunion. Grâce au programme Team Together, Peerspace proposera aux entreprises des forfaits à partir de 1500 dollars par mois, comprenant des vols aller-retour avec United et la location d'espaces de travail à court terme permettant aux employés de se retrouver dans des environnements de travail plus petits et plus agiles. Conçus dans un contexte de pandémie, les forfaits sont entièrement personnalisables. Les clients pourront choisir parmi une gamme d'espaces inspirants à travers les États-Unis et utiliser un outil en ligne pour évaluer les avantages financiers du transfert des coûts de location des bureaux en voyages et en espaces de travail flexibles.

Valeurs associées UNITED AIRLINES NASDAQ +0.28%