United a publié un bulletin de sécurité à l'intention des pilotes après qu'un avion a percuté un lampadaire près de l'aéroport de Newark

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United Airlines UAL.O a publié un bulletin de sécurité à l'intention des pilotes pour les approches à l'aéroport de Newark après qu'un Boeing 767 a percuté un lampadaire sur la New Jersey Turnpike le 3 mai. United a indiqué aux pilotes après l'incident que, pour les atterrissages sur piste courte, les approches devaient être effectuées de manière à ce que le toucher des roues se produise à 1.500 pieds (457,2 m) du seuil de piste, mais pas avant 1.000 pieds du seuil.