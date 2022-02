Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uniper: vise un résultat net ajusté entre 0,8 et 1,1 MdE information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 10:23









(CercleFinance.com) - Au cours de l'exercice 2021, Uniper a nettement dépassé ses résultats de l'exercice précédent en affichant un EBIT ajusté de 1 187 millions d'euros (2020 : 998 millions d'euros).



Le résultat net ajusté s'élève à 906 millions d'euros à la fin des douze mois, dépassant ainsi de manière significative le chiffre de 774 millions d'euros de l'exercice précédent.



Uniper a enregistré une perte nette de 4 106 millions d'euros à la fin de l'exercice 2021. La principale raison en est l'écart dans le traitement comptable des IFRS en ce qui concerne le marquage au marché des opérations de couverture et des positions couvertes.



Le groupe propose un dividende de 26 millions d'euros (0,07 euro par action). Au niveau des prévisions sur 2022, il s'attend à un EBIT ajusté entre 1,0 et 1,3 milliards d'euros et un résultat net ajusté entre 0,8 et 1,1 milliard d'euros.





