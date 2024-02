Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Uniper: vise un résultat net ajusté 2024 nettement inférieur information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Uniper a enregistré un EBIT ajusté de 6 367 millions d'euros sur l'exercice 2023. Son EBIT ajusté pour l'année 2022 s'était élevé à -10 877 millions d'euros.



Le résultat net ajusté s'élève à 4 432 millions d'euros sur l'exercice 2023. Ce chiffre est nettement supérieur au chiffre de -7 401 millions d'euros de l'année précédente.



Le résultat net IFRS de 6 336 millions d'euros est nettement supérieur à la perte nette de 19 144 milliards d'euros de l'année précédente.



Uniper a enregistré une provision d'environ 2,2 milliards d'euros dans ses états financiers consolidés 2023 pour une obligation de paiement anticipée envers la République fédérale d'Allemagne dans le cadre de l'aide accordée en 2022.



' Uniper s'attend à ce que son EBITDA ajusté en 2024 soit nettement inférieur au niveau de 2023 et se situe dans une fourchette de 1,5 à 2 milliards d'euros. Le résultat net ajusté devrait également être nettement inférieur au niveau de 2023 et compris dans une fourchette comprise entre 0,7 et 1,1 milliard d'euros ' indique le groupe.



Michael Lewis, DG d'Uniper a déclaré: ' Nous investirons environ 8 milliards d'euros dans la transformation verte d'Uniper. Parallèlement à la décarbonisation et au développement des énergies renouvelables, la production flexible d'électricité jouera un rôle important dans la transition énergétique '.





