Uniper : relève ses perspectives de bénéfices 2019

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique allemand Uniper a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2019, en citant notamment le rétablissement du marché britannique. L'entreprise de services publics s'attend désormais à ce que son EBIT ajusté se situe entre 750 millions et 950 millions d'euros cette année, contre 550 millions d'euros à 850 millions d'euros précédemment. Le groupe a enregistré un EBIT ajusté de 203 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année en baisse, contre 386 millions d'euros pour la même période en 2018. La société a déclaré que les bénéfices avaient été affectés en raison de l'absence des mêmes effets positifs enregistrés l'année précédente, par la baisse de la production dans un petit nombre de centrales et par l'absence de revenus provenant du marché britannique.

