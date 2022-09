Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Uniper: plongeon avec la fermeture de North Stream 1 information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Uniper plonge de près de 10% à Francfort, prenant de plein fouet les conséquences de la décision prise par le géant gazier russe Gazprom, en fin de semaine dernière, de fermer son gazoduc North Stream 1 pour une durée indéfinie.



Pour rappel, le groupe allemand a déjà essuyé une perte nette de plus de 12 milliards d'euros au premier semestre, sous l'effet de la réduction des livraisons de gaz russe qui le contraint à acheter du gaz sur le marché au comptant à des prix bien plus élevés.



Opérateur énergétique issu d'une scission d'E.ON, Uniper a particulièrement souffert de la crise énergétique liée au conflit russo-ukrainien : en un peu plus de six mois, son cours de Bourse est passé d'environ 39 euros à moins de six euros vendredi soir.





Valeurs associées UNIPER XETRA -9.66%